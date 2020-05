Streit um Krone geht weiter: Funke und Benko verkaufen nicht

Der Streit um die Vorherrschaft in der Kronen Zeitung geht weiter. Sowohl die deutsche Funke Mediengruppe als auch Rene Benkos Signa schließen kategorisch aus, Anteile an den Gesellschaften der Krone zu veräußern. Damit erteilen sie dem anderen Hälfteeigentümer der Kronen Zeitung, der Familie Dichand eine Abfuhr. " Funke und Signa stehen diesbezüglich auch nicht für Gespräche zur Verfügung", so ein Statement der beiden. Auch die Anteile an KURIER (hier hat Raiffeisen die Mehrheit) oder an der Mediaprint stehen demnach nicht zur Debatte.

Schiedsgericht nicht anerkannt

Die juristischen Streitereien zwischen Dichands und ihren Co-Eigentümern gehen unterdessen in eine weitere Verlängerung: Das von einem Schweizer Schiedsgericht am 20. Mai gefällte Schiedsurteil werde "vor den nunmehr zuständigen ordentlichen Gerichten angefochten". Als Grund führen Funke und Signa an, dass es bei dem Schiedsverfahren "schwerwiegenden Unregelmäßigkeiten" gegeben habe.