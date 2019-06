Streaming News: "Jessica Jones", "Dschinn", "Murder Mystery" u. a.

3. Too Old To Die Young

Düstere Crime-Serie des dänischen Regisseurs Nicolas Winding Refn ("Drive") mit Miles Teller ("Whiplash"): Erzählt wird die Gechichte des Polizisten Martin aus Los Angeles, der ein blutiges Doppelleben führt und sich auch als Auftragskiller betätigt. Dabei kommt er mit allerhand grausigen Gestalten der Unterwelt in Kontakt.

>> "Too Old To Die Young", ab 14. Juni, bei Amazon Prime Video