Die Streamingtipps fürs Pfingstwochenende

Big Little Lies

Die " Monterey Five" kehren zurück: Die Emmy-prämierte Serie "Big Little Lies" geht in die zweite Staffel. Oberflächlich ist im Küstenort Monterey alles in Ordnung, doch der Todesfall in der Nacht der Wohltätigkeitsveranstaltung zugunsten der Schule erschüttert immer noch die Gemeinde. Mit dabei sind wieder Reese Witherspoon, Nicole Kidman und Shailene Woodley, Untertstützung kommt nun auch von Meryl Streep. Die erste der sieben neuen Folgen von "Big Little Lies" ist parallel zur US-Ausstrahlung in der Nacht auf Montag (von 9. auf 10. Juni) via Sky zu sehen.

"Big Little Lies", Staffel 2, bei Sky