"Too Old To Die Young" auf Amazon-TV: Auftragskiller kämpft mit dem Schlaf

Nicolas Winding Refn gefällt sich in der Rolle des Provokateurs. Kein öffentlicher Auftritt, bei dem nicht ein paar markige Sprüche fallen („Ich bin Pornograf. Mich erregen gewaltvolle Bilder“) oder hochstilisierte Sex- und Gewaltszenen das Publikum brüskieren. Mit dem Thriller „Drive“ (2011), in dem Ryan Gosling als Stuntman nächtens auch Fluchtautos fährt, hatte Refn eine internationale Film-Sensation mit Kultstatus-Siegel gelandet. Es folgte mit „Only God Forgives“ (2013) – wieder mit Ryan Gosling – eine überhöhte, ultrabrutale Samurai-Blutorgie in Bangkok; und schließlich, ebenfalls sehr blutlustig, „The Neon Demon“ (2016), in dem Elle Fanning in eine perverse Model-Welt gerät.

Nicolas Winding Refn hält sich für einen Kino-Radikalen: Er baut Bilder, die an David Lynch erinnern, zeigt Männer und ihre Gewaltexzesse – gerne in Zeitlupe – und entwirft eine Schattenwelt in Neo-Noir, die in blaues und rotes Licht getaucht ist. Einzelne Einstellungen sind endlos lang, die Handlung zerdehnt, die Worte sparsam, die Musik von Cliff Martinez. Ziemlich genau so muss man sich auch die zehn Episoden seiner Serie vorstellen, die Refn selbst nicht als Fernsehen, sondern als 13-stündigen Film bezeichnet.