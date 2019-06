Streaming News für Fronleichnam: Beats, Brasilien und Barry

2. Beats

Der schüchterne August ist ein wahres Musiktalent, wirklich erkannt hat das bislang aber niemand. Was vermutlich auch daran liegt, dass er nicht in die Schule geht. Deshalb taucht auch eines Tages Romelo, der Sicherheitsbeamte seiner High School, bei ihm zu Hause auf und hört August zufällig Musik machen. Der frühere Musikmanager erkennt Augusts Talent und will ihn berühmt machen, doch das erweist sich als weitaus schwieriger als gedacht: Der junge August leidet unter Panikattacken.

In den Hauptrollen von „Beats“, seit dieser Woche bei Netflix zu sehen, sind Anthony Anderson (u. a. „The Departed“, „ Transformers“) als Romelo und Uzo Aduba (bekannt als Suzanne „Crazy Eyes“ Warren aus „Orange Is The New Black“) als Augusts Mutter.

Regisseur Chris Robinson, der bisher vor allem für Musikvideos bekannter Hip-Hop-Künstler verantwortlich zeichnete (unter anderem arbeitete er mit Jay-Z, Mary J. Blige, Lil Wayne), gibt mit „Beats“ sein Spielfilmdebüt.

>> "Beats", Coming-of-Age-Drama, ab 18. Juni bei Netflix.