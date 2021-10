Steirerkrimi: Viel zu tun für den „hedonistischen Macho“

Man merkt, dass in den Steirerkrimis nichts mehr so ist, wie es war. Die junge Kollegin Mohr (Miriam Stein) ist in der fünften Folge einen besonders tragischen Serientod gestorben. Dass Bergmann dadurch zunächst aus der Bahn geworfen wurde, ist für Hary Prinz verständlich: „Weil er doch ziemlich verletzt ist durch den Tod von Sandra, die für ihn fast so etwas wie eine Tochter war. Aber sein Instinktverhalten als hedonistischer Macho, der sehr gern isst, gern Frauen nachschaut und nicht gerade diplomatisch ist, das bleibt.“

Fall Herzig: „Blöd gelaufen“

Nicht bleiben wird Kollegin Eva Herzig, deren Rolle als Spurensicherin mit dem heutigen Fall ausläuft. Prinz bedauert den Abgang, der durch einen Konflikt mit der Produktionsfirma zum Thema Impfen ausgelöst wurde: „Das ist blöd gelaufen. Wäre das nicht so schnell publik geworden, hätte man sich vielleicht noch einmal in Ruhe zusammensetzen können.“