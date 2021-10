Die Neue im Steirerkrimi: "Vor allem sollte es nicht Tirolerisch klingen"

Nicht freiwillig verließ Eva Herzig die Reihe. Die impfkritische Haltung der Schauspielerin, die sie selbst öffentlich machte, wurde von der Produktionsfirma (Allegro Film) als mögliches Risiko betrachtet. Unterberger dazu: „Ich finde es schade, dass man keine Lösung in der Mitte finden konnte, wie das trotzdem funktionieren hätte können. Da wurde, glaube ich, von beiden Seiten übereilt gehandelt.“ Sie selbst sei jedenfalls froh gewesen, eine Impfung erhalten zu haben.

Unterberger stammt aus Südtirol, ihre Mutter ist Dänin, sie lebt in Berlin. In Wien hat sie Schauspiel studiert, seither ist immer wieder in heimischen Produktionen zu sehen. Etwa in Detlev Bucks „Die Vermessung der Welt“, in einer Dauer-Gastrolle in der Krimireihe „Die Toten von Salzburg“, oder zuletzt in Ulrike Koflers Netflix-Film „Was wir wollten“ mit Elyas M’Barek. Hierfür war sie für den Österreichischen Filmpreis nominiert.