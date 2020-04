Statt "The Masked Singer": Puls4 zeigt "The Masked Houseparty"

"The Masked Singer Austria" muss coronabedingt pausieren, am Montag (6. 4., 20.15 Uhr) gibt es aber einmalig eine Houseparty-Version der schrägen Musikshow: Sechs heimische Promis werfen sich in bunte Kostüme, Moderatorin Arabella Kiesbauer und das Rate-Team bestehend aus Elke Winkens, Nathan Trent und Sasa Schwarzjirg rätseln im Homeoffice, wer sich hinter den Masken verbergen könnte.

In den eigenen Wohnzimmern treten u. a. auf: das Nudlaug, der Covidjäger und der Kaufhamster. Wer sich Enttarnen muss, entscheidet in Runde 1 das Rate-Team, dann sind die Zuseher via Online-Voting dran.

"'The Masked Houseparty' ist ein spannendes TV-Experiment in Zeiten von Corona", sagt Kiesbauer. "Es hat unglaublich viel Spaß gemacht aus der Quarantäne heraus eine Fernsehshow zu produzieren!"