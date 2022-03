"Starmania 22": Quotenabsturz im Vergleich zum Vorjahr

Das Interesse an der Auftaktfolge von „Starmania 22“ am Freitagabend war verhalten. Den Startschuss für die neue Staffel um 20.15 Uhr verfolgten im Schnitt 410.000 Zuschauerinnen und Zuschauer bei einem Marktanteil von nur 15 Prozent. Im Vergleich zur Auftaktfolge der vorangegangenen Staffel vor einem Jahr ist diese Quotenentwicklung eine mittlere Katastrophe: Den Auftakt sahen damals im Schnitt 800.000, also fast doppelt soviele Seherinnen und Seher.