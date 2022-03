Wer aufgestiegen ist

Vor dem Publikumsvoting, das zum Aufstieg in die Finalshows berechtigt, standen also drei Aufsteiger bereits fest. Der 26-jährige Tiroler Pfleger Daniel Fink (Startnummer 4) bekam für „Magneten“ von Johannes Oerding sein Star-Ticket von Josh. Lili Paul-Roncalli entschied sich für Nadja Inzko. Die 26-jährige Sozialpädagogin aus Klagenfurt sang den kritischen Song „Dear Mr. President“ von P!nk. Das Star-Ticket von Tina Naderer ging an Valentina Thoms. Die 15-jährige Schülerin aus Altmünster am Traunsee sang „idontwannabeyouanymore“ von Billie Eilish.

Dieses Mal durfte das Publikum bereits bei der ersten Show ein gewichtiges Wörtchen mitsprechen. Es schickte folgende Bewerberinnen und Bewerber in die nächste Runde:

Martin Furtlehner: Der 24-jährige Medizinstudent und Musiker stammt aus Ardagger Stift in Niederösterreich und stand mit „Wenn sie tanzt“ von Max Giesinger auf der Bühne. Lukas Meusburger: Der 20-jährige Student kommt aus Bizau in Vorarlberg und hatte bei „Von Mellau bis nach Schoppernau“ von HMBC sprachlichen Heimvorteil. Marco Spiegl: Der 23-jährige Tiroler aus Oberperfuss ist Schlagermusiker und schaffte es mit „Living Next Door to Alice“ von Smokie in die Finalshows.

Der siebente und letzte Platz in Show 3 wurde mittels „Jury-Ticket“ bestimmt. Hier können sich die fixen Juroren sich noch auf eine Bewerberin oder einen Bewerber einigen, den sie quasi in die Show zurückholen. Josh und Lili Paul-Roncalli entschieden sich für Khira Ayers: Die 19-Jährige aus Wien ist Schülerin und singt „Wenn du mich lässt“ von LEA.