"Starmania 22" startet: Ein bisschen Auszeit vom Krieg

Hofer legte dar, was unter dem Zauberwort „angemessen“ zu verstehen sei: „Wir werden bei Musikauswahl und Inszenierung darauf achten, dass in der Grundtonalität immer klar ist, dass wir eine Unterhaltungsshow zeigen, die in eine Zeit fällt, in der furchtbare Dinge in unserer Nähe passieren.“

Trotzdem müsse es „die Möglichkeit geben diese zwei Stunden einmal innehalten zu können und sich einem Thema zu widmen, das letztlich auch für die psychische Gesundheit unseres Publikums wichtig ist.“