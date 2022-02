Krieg in der Ukraine: ORF kippt "Villacher Fasching" & Co

Der ORF reagiert laufend mit umfangreichen Programmänderungen auf den von Russland angezettelten Krieg in der Ukraine. Weil es nicht die Zeit ist fürs Schenkelklopfen, kommt es nun zu weitreichenden progammlichen Änderungen: Der Öffentlich-Rechtliche kippt die anstehenden Faschingssendungen, wie er in einer Aussendung am Freitag bekannt gab.

Aus dem Programm genommen werden am Samstag „Alles Walzer – Das Opernball-Quiz“ ebenso wie „Peter Rapp – Als wäre es gestern gewesen“. Die Faschingsausgabe der „Millionenshow“ und „Mini Lei Lei“ am Montag werden ebenso gestrichen. Auch der traditionelle „Villacher Fasching“ (1. März) sowie die Faschingsausgabe der „Barbara Karlich Show“ (1. März) gelangen nicht zur Ausstrahlung.

Stattdessen rückt man ins Programm, was aus aktuellem Anlass ohne Weiteres wieder rausfliegen kann, soweit es nicht ohnehin Info-Sendungen sind:

Der bereits fixierte neue ORF-Programmplan (vorbehaltlich Änderungen bei neuen Entwicklungen in der Ukraine):

Samstag, 26. Februar, ORF 2

Anstelle von „Alles Walzer – Das Opernball-Quiz“ steht um 20.15 Uhr „Donna Leon: Ewige Jugend“ auf dem Programm. Nach der „ZIB 2 Spezial“ um 21.50 Uhr folgt um 22.30 Uhr „Donna Leon: Schöner Schein“ (statt „Peter Rapp – Als wäre es gestern gewesen“).

Dienstag, 1. März, ORF 2

Anstelle des „Villacher Fasching“ zeigt ORF 2 um 20.15 Uhr den am 22. Februar entfallenen dritten Teil des „Universum“-Dreiteilers „Die Anden“. Danach folgen um 21.05 Uhr „Der Report“ und um 22.00 Uhr die „ZIB 2“.

Weitere Änderungen sind möglich.