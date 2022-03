Arabella Kiesbauer: "Wir sind dafür da, einen kleinen Ausweg zu bieten"

„Starmania 22“ begann würdevoll und stimmig. Das Angebot zum Durchatmen in dunklen Zeiten wurde aber nur von der jungen Zielgruppe angenommen

ORF1 wird in den nächsten Wochen für viele die erste Adresse für ein bisschen Auszeit sein“, sagte Programmdirektorin Stefanie Groiss-Horowitz vor dem Start der sechsten „Starmania“-Staffel. Die Quoten vom Freitag wurden dieser Hoffnung nicht gerecht (siehe unten).

Aber die Ankündigung von ihr und Unterhaltungschef Alexander Hofer, dass dies „angemessen und richtig eingeordnet“ geschehe, sie wurde stimmig umgesetzt.

Moderatorin Arabella Kiesbauer trat zum Auftakt am Freitag nicht ins gleißende Scheinwerferlicht, sondern stand hinter der LED-Wand. Ein intimer Moment, in dem sie das Kommende einordnete: „Die dramatische Situation für Menschen nur wenige hundert Kilometer von uns entfernt berührt natürlich auch uns hier. Aber wir wollen Ihnen zuhause anbieten, zwischen den bedrückenden Nachrichten im Stundentakt auch mal durchzuatmen. Auf andere Gedanken zu kommen.“

Den bekannten „Starmania“-Slogan brachte sie in abgewandelter Form: „Lassen Sie uns gerade in dunklen Zeiten gemeinsam nach den Sternen greifen!“

Damit war alles gesagt, was man in so einem fröhlichen Format zu diesem Thema sagen kann. Der Krieg in der Ukraine wurde nicht mehr angesprochen. Dafür wurde gemeinsam dagegen angesungen, mit John Lennons unkaputtbarem Friedenssong „Imagine“. Bei dem Gruppenauftritt war das Studio in Blau-gelb getaucht.

Dass Musik eine verbindende Kraft hat, musste nicht extra gesagt werden, man spürte es auch so. In Stille ging es dann in die Pause vor der Entscheidung.

Ausscheiden

Das Castingshow-Gesetz will es, dass Leute ausscheiden müssen, daran kommt auch diese Staffel trotz der betonten Lennonschen „brotherhood of man“ nicht vorbei.

Das wieder vereinfachte Regelwerk sorgte hierbei für Übersichtlichkeit. Wohltuend ist auch, dass man auf das Rotlicht, das im Vorjahr den sofortigen Rauswurf bedeutete, verzichtet hat. Die Jury konnte nur positiv einwirken, indem drei „Star-Tickets“ direkt nach den Auftritten und ein „Jury-Ticket“ ganz am Ende vergeben wurden. Das Publikum kürte weitere drei Aufsteiger per Televoting.

Ö3-Moderator Philipp Hansa kommentierte wieder aus dem Off – ein bisschen weniger frech als gewohnt. Auch die Jury agierte schaumgebremst. Eine solide Performance lieferte Sänger Josh („Cordula Grün“), Artistin und Model Lili Paul-Roncalli setzte ihre Ankündigung, nur Ausstrahlung zu beurteilen, allzu brav um. Aufgezeigt hat die erste Gast-Jurorin, Sängerin Tina Naderer, sie bewertete die Auftritte herzlich und kompetent.

Und ein bisschen Coronakrise durfte man auch noch spüren: Die Plexiglasscheibe, die zwischen Kiesbauer und den „Kandis“ heruntergelassen wurde – es gibt sie noch.

Maue Quoten

Das Interesse an der Auftaktfolge von „Starmania 22“ am Freitagabend war verhalten. Nur 410.000 sahen die Show ab 20.15 Uhr im Schnitt. Im Vergleich zur Auftaktfolge der Vorjahresstaffel ist diese Quotenentwicklung eine mittlere Katastrophe: Den Auftakt sahen damals im Schnitt 800.000, also fast doppelt so viele Menschen. Zumindest die junge Zielgruppe war dran. 28 Prozent der

12- bis 29-Jährigen sahen zu.