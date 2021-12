Stadtkomödie: In Innsbruck geht’s um die Lederhose

Die in Wien lebende Schauspielerin gibt in der Innsbrucker Stadtkomödie die Jungunternehmerin Olivia, die gemeinsam mit ihrem Mann (Fabian Schiffkorn) ein kleines Modelabel betreibt. Ihr Verkaufsschlager im Sortiment: Die Krachlederne, die „originale“ Kurze. Aber haben diese wirklich die Tiroler erfunden – oder doch die Bayern? Mit dieser Frage muss sich Konstantin Zeller (Stefan Pohl) herumschlagen. Denn der angehende Jurist kümmert sich um einen großen Lederhosen-Markenrechtstreit: Der Kampf gegen einen übermächtigen bayrischen Konzern scheint aussichtslos, aber er nimmt ihn an, um seine Ex-Freundin Olivia zurückzugewinnen. Das Problem: Konstantin hat keinerlei Erfahrungen als Anwalt – und Olivia ist glücklich verheiratet.

Als gebürtige Innsbruckerin hatte Bloéb natürlich Heim- und Dialektvorteil. „Aber wir haben uns zusammengerissen und natürlich daran gedacht, dass der Film auch in Deutschland ausgestrahlt wird. Hoffentlich braucht es dafür keinen Untertitel.“ Die Zusammenarbeit mit den Kolleginnen und Kollegen und die Arbeit am Set beschreibt sie als „produktiv und lehrreich.“ Mit dem Ergebnis sei sie sehr zufrieden: „Ich finde es witzig und gelungen, wie sich die Stadtkomödie über die Tiroler Mentalität lustig macht. Es ist doch gut, wenn man über sich selbst lachen kann, sich nicht immer so ernst nimmt“, sagt Bloéb, die am Max Reinhardt Seminar studierte und bereits einige große Theaterbühnen des Landes bespielt hat: Sie war etwa Ensemble-Mitglied in der Wiener Josefstadt und am Landestheater Niederösterreich. Auch Filmerfahrung kann sie vorweisen: „Ich habe ,Soko’ gedreht und im ,Tatort’ mitgespielt. Die Stadtkomödie ist aber meine erste Hauptrolle.“