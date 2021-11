"Squid Game"-Regisseur Hwang Dong-hyuk bestätigt zweite Staffel

"Squid Game"-Fans dürfen sich freuen: Die Netflix-Serie bekommt eine zweite Staffel. Das bestätigte Serienschöpfer Hwang Dong-hyuk in einem Interview mit Associated Press (siehe Video unten). Er sei gerade im Planungsprozess, erklärte der Regisseur und Drehbuchautor. Noch sei es zu früh, um zu sagen, wann es so weit sei und wie die Fortsetzung aussehen werde. Einen kleinen Ausblick gab er dann aber doch: "Gi-hun wird zurückkommen und er wird etwas für die Welt tun", versprach Dong-hyuk.