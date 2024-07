Das Mail war ein folgenschwerer Fehler

SORA war eine bekannte Marke in Österreichs Meinungsforschung: Jahrzehntelang zeichnete das Institut für die Hochrechnungen an Wahlabenden verantwortlich. Im Vorjahr kappte der Öffentlich-Rechtliche die Geschäftsbeziehung, nachdem ein Mail die Runde machte, das Ogris verschickt hatte. Der Inhalt: Ein diskret erstelltes Strategiepapier für die SPÖ. Ogris unterlief dabei jedoch ein folgenschwerer Fehler: Er schickte das Schreiben an einen Verteiler mit rund 800 Personen.