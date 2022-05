Song Contest: LUM!X und Pia Maria absolvierten erste Probe in Turin

In Turin haben die ersten Proben für den diesjährigen Eurovision Song Contest begonnen. Am Sonntag performten Österreichs ESC-Vertreter LUM!X und Pia Maria erstmals ihren Song "Halo" auf der großen Bühne in der piemontesisch Hauptstadt. Eindrücke davon sind auf dem offiziellen TikTok-Account des Song Contests zu sehen.