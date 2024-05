Song Contest: Disqualifizierter Niederländer dürfte angeklagt werden

Er soll demnach illegale Drohungen gemacht haben. Ein Sprecher sagte, dass die Ermittlungen der Polizei abgeschlossen sind und die weiteren Schritte in den kommenden Wochen entschieden werden. Was genau vorgefallen ist, ist immer noch unbekannt. Ein weibliches Mitglied der Produktions-Crew hatte eine Beschwerde wegen eines "Backstage-Vorfalls" eingebracht.

"Wir erwarten, dass es eine Strafverfolgung geben wird", sagt ein Polizeisprecher. Am Ende dessen könnte maximal eine Geldstrafe stehen.

Der niederländische Sender Avrotros hatte sich direkt nach der Disqualifikation noch über die Vorgangsweise der Song-Contest-Veranstalter beschwert. Demnach habe es sich beim inkriminiertem „Vorfall“ nicht um körperliche Gewalt, sondern lediglich eine Geste in die Kamera gehandelt, heißt es in einer Stellungnahme. Demnach sei der Sänger beim Abgang von der Bühne der Malmö Arena gegen seinen Willen von einer Kamerafrau gefilmt worden. Diese habe nicht auf seinen Wunsch reagiert. „Dies führte zu einer drohenden Bewegung von Joost in Richtung Kamera. Joost berührte die Kamerafrau nicht“, so der Sender in seiner Aussendung.