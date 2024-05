Song-Contest-Nachwehen: Selbst die EU hat sich nun beschwert

Auch nach dem umstrittenen Song Contest in Malmö reißt die Aufregung nicht ab. Der Veranstalter, die European Broadcasting Union, hat gegenüber dem britischen Boulevardmedium Mirror beklagt, dass "einige Delegationen beim Eurovision Song Contest in Malmö sowohl vor Ort als auch während ihrer Übertragungen den Geist der Regeln und des Wettbewerbs nicht respektiert haben". Mehrere Delegationen hatten sich u. a. wegen der Teilnahme Israels und Reibungen vor Ort beschwert und ihren Rückzug in den Raum gestellt. Und selbst die EU hat sich nun bei den Veranstaltern beschwert.

In einem ungewöhnlich scharfen Brief beklagte EU-Kommissionsvizepräsident Margaritis Schinas laut AP, dass die Flagge der Europäischen Union aus der Vernstaltungshalle verbannt worden sei. Dies trage dazu bei, „ein Symbol zu diskreditieren, das alle Europäer vereint“. Die Europäische Kommission sagte am Montag, sie plane „eine sehr lebhafte Diskussion“ mit den Organisatoren über das Verbot.