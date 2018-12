Song Contest: Ein dritter Platz – und jede Menge Freude

Die Siegerin kommt (zum vierten Mal in der ESC-Geschichte) aus Israel, erinnert optisch wie stimmlich an Björk und Beth Ditto (also an großartige Künstlerinnen). Ihr Song „Toy“ – eine elektronisch groovende Vertonung eines Schluckauf-Anfalls – hat großen Wiedererkennungswert. Und sie behandelt ein aktuelles Thema: Übergriffe gegenüber Frauen – Stichwort #metoo. Und obwohl der Song Contest offiziell streng unpolitisch ist, erreichen sozialkritische Themen oft die meisten Hörer.

Netta, 25, kommentierte ihren Sieg so: Sie habe realisiert, dass sie etwas Besonderes machen könne – die Leute dazu zu animieren, sich so zu feiern, wie sie sind. „Ich musste nie eine Botschaft transportieren, ich musste einfach ich sein. Ich feiere mich, egal, was meine Größe ist.“

Große Freude auch bei den Deutschen, die zuletzt stets Misserfolge einfuhren. Der brav wirkende Michael Schulte erreichte Platz vier: „Oh mein Gott, was soll ich sagen? Das ist so verrückt.“