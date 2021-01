"Sörensen hat Angst": Bjarne Mädel als kauziger Ermittler

Weite Wiesen, das Rauschen des Meeres, ein beschauliches Städtchen – eigentlich genau der richtige Ort für den von Angststörungen geplagten Kriminalhauptkommissar Sörensen, der sich nach seinem Wechsel aus dem hektischen Hamburg nur eines wünscht: bloß nicht zu viel Stress.

Blöd nur, dass gleich an seinem ersten Tag im nordfriesischen Katenbüll der Bürgermeister ermordet aufgefunden wird. Ein turbulenter erster Fall also, zu sehen in „Sörensen hat Angst“ (heute, Mittwoch, 20.45 Uhr, in der ARD).

In die Rolle des kauzigen Ermittlers („Ich bin Sörensen. Ihr könnt mich Sörensen nennen.“) ist der norddeutsche Schauspieler Bjarne Mädel geschlüpft, der ein Spezialist für schrullige Charaktere ist: In der ProSieben-Comedy „Stromberg“ wurde er dem TV-Publikum als Pechvogel Bernd bekannt, für die Darstellung des Schotty in der NDR-Serie „Der Tatortreiniger“ wurde er mit dem Grimme-Preis ausgezeichnet, im deutschen Netflix-Hit „How To Sell Drugs Online (Fast)“ verkörperte er einen tollpatschigen Mafioso. Der 52-Jährige kann aber auch ernst, etwa im Drama „24 Wochen“. In „Sörensen hat Angst“ hat er nicht nur die Hauptrolle übernommen, der Krimi ist auch seine erste Regiearbeit.