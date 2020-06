"Der Tatortreiniger": Ein Mann für alle Flecken

Schotty ist stets der letzte Mann am Schauplatz: "Der Tatortreiniger" rückt dann an, wenn die Kriminalisten ihre Sachen bereits gepackt haben, die Spuren gesichert sind und die Hinterbliebenen oder gar die Nachmieter nervös vor der Tür stehen. Ist das witzig? Sogar ziemlich. Und durchaus tiefsinnig.

ORF III zeigt ab sofort freitags ab 21.50 Uhr jeweils drei Folgen der vielfach prämierten deutschen Comedyserie, die unter anderem zwei Grimmepreise einfuhr. " Tatortreiniger" Heiko "Schotty" Schotte (grandios: Bjarne Mädel) startet in jeder Episode an einem anderen Schauplatz, um die sterblichen Überreste von Verbrechensopfern zu beseitigen.

Etwa in Folge eins, wo Schotty am blutverschmierten Tatort auf eine Prostituierte trifft, die gerade ihren Kunden besuchen wollte. Dass dieser in Wahrheit einem Verbrechen zum Opfer fiel, muss sie erst einmal bei einem Gespräch am Küchentisch verdauen.

Eines führt zum anderen und statt des Erwartbaren entsteht ein grandioser Dialog: Die beiden landen schließlich bei Berufsethik und den Vor- und Nachteilen der jeweiligen eigenen Tätigkeit. In einer anderen Folge treibt Schotty einen hochneurotischen Schreiber fast in den Wahnsinn, nicht ohne ihn mit seiner Persönlichkeit zu faszinieren.