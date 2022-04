So sehen Sie die KURIER ROMY heute Abend im Fernsehen

Millionenshow zur Einstimmung

Wer sich schon davor in ROMY-Stimmung bringen will: Um 20.15 Uhr ist die „Romy 2022“ Thema in der „Millionenshow“ in ORF 2, wenn Gastgeber Armin Assinger, selbst mehrfacher „Romy“-Preisträger, die eine oder andere Frage zu dem begehrten Film- und Fernsehpreis stellt.