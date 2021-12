So ist der Spezial-"Tatort" mit Maria Furtwängler und Udo Lindenberg

Die Spur führt zu einem früheren Fall („Tatort“ 1034: „Der Fall Holdt“) und auch reale Probleme wie Korruption fehlen nicht. Detlev Buck will aber keinen klassischen „Tatort“ erzählen, er fand ästhetische Bilder, geizt nicht mit skurrilem, nordischen Humor. Teilweise will er zu viel auf einmal.

Udo darf natürlich auch singen. Zwei Mal. Buck setzt auch hier Kontrapunkte, mit Brahms und Beethoven, noch dazu dirigiert von Wilhelm Furtwängler, dem Großonkel Maria Furtwänglers. Das Feuerwerk an Querverweisen nimmt kaum ein Ende.

Lindenberg: "Ein krasser Vogel"

So sagt auch Lindenberg in einem Warner-Music-Interview zum Film über Buck: "Er ist ein krasser Vogel. Deshalb ist dieser 'Tatort' auch so speziell geworden. Sehr locker und auch ein bisschen unberechenbar. ... Ein Freund der Extreme, der Ausnahmesituationen."

Buck hatte „von Anfang an diese Fantasie, dass das Hotel Atlantic wie eine eigene Figur wirkt“, erzählt Furtwängler. „Und Udo ist so eine Art Kapitän auf diesem eigenartigen Schiff.“

Der ORF vertraut am 26.12. lieber auf einen ZDF-Dampfer, „Das Traumschiff“. Für den Lindenberg-„Tatort“ gibt es noch keine Pläne, also auch noch keinen Sendetermin.

Anais Schmitz kehrt zurück

Fix ist hingegen, dass beim dann 29. Niedersachsen-"Tatort" wieder Anais Schmitz (Florence Kasumba) an der Seite Lindholms ermitteln wird. „Die Rache an der Welt“ wurde bereits 2020 abgedreht.