Die Bundesregierung streicht, wie berichtet, dem ORF mit 1. Jänner 2027 bis zu 90 Millionen Euro als „Beitrag zur Budgetkonsolidierung“. Das Geld steht dem Sender gesetzlich zu. Die Geschäftsführung unter Ingrid Thurnher zieht aufgrund der Kurzfristigkeit die Notbremse. Erste, vom KURIER berichtete Einsparpläne betreffen das Programm – vor allem die ORF-Unterhaltung. Gestrichen werden die ORF 1-Vorabend-Quizsendungen "Smart10" und "Q1 – Eine Antwort ist falsch" mit Oliver Polzer. Auch die "Millionenshow“ mit Armin Assinger steht zur Disposition.

Bittere Konsequenzen für die Mitarbeiter der Produktion

Noch ehe Finanzminister Markus Marterbauer (SPÖ) seine Rede zum Doppelbudget hält, gehen an anderer Stelle Jobs verloren. Die Produktionsfirma TVfriends meldet etwa 20 Mitarbeiter beim AMS zur Kündigung an, wie dem KURIER bestätigt wurde. Spätestens Ende September ist das Team der ORF-Quizshows dort Geschichte.

Moderatorin Athanasiadis kritisierte soeben auf Facebook, dass die Mitarbeiter, die "auf allen Ebenen so hart arbeiten, um Content möglichst kostengünstig aufzubereiten, bestraft werden. Menschen, die wirklich mit viel Herzblut an der Front für ein Unternehmen kämpfen, welches durch Skandale oft denen schadet, die es gar nicht verdient haben." Sie betonte: "Herr und Frau Österreicher 🇦🇹 und die Politik müssen begreifen, dass ein unabhängiger öffentlich-rechtlicher Rundfunk kein Luxus, sondern eine Grundvoraussetzung für eine funktionierende Demokratie ist."