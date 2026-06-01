Assinger „überrascht“ über mögliches Aus für „Millionenshow“

Wie der KURIER berichtete, plant der ORF im Bereich Unterhaltung nun erste Streichungen aus Spargründen. Auf Nachfrage bestätigte der Sender nun die Einstellung von zwei der genannten Quiz-Formate.

„Diese Maßnahmen betreffen vorwiegend Randzonen, um die Finanzierung öffentlich-rechtlicher Kernaufträge und publikumsstarker Hauptabendangebote sicherzustellen“, wie bereits gegenüber dem KURIER kommuniziert wurde. „Aus diesem Grund hat der ORF die Produktionsfirma TVfriends, die für den ORF die Vorabend-Quizsendungen ,Smart 10 - Das Quiz mit den zehn Möglichkeiten“ und ,Q1 - Ein Hinweis ist falsch“ herstellt, informiert, dass der bestehende Vertrag für die aktuelle Produktion weiterer Staffeln beider Formate nicht verlängert wird. Damit werden ab 2027 keine neuen Folgen produziert.„

Die "Millionenshow" könnte im kommenden Jahr auslaufen. Das soll aber möglichst hinausgezögert werden, weil es dafür auch Programmalternativen braucht. Die jährlichen Kosten belaufen sich auf fünf Millionen Euro. Diesen KURIER-Informationen widerspricht der ORF nicht und hält lediglich dazu fest, "dass es die Show auch nach 2026 im ORF geben wird."

Assingers Vertrag läuft aus.

Das Nachrichtenportal oe24 zitiert aus einem Gespräch mit “Millionenshow“-Moderator Armin Assinger. Dieser habe sich „ein wenig überrascht“ gezeigt und zu den Berichten über ein mögliches Aus der legendären Quizshow gemeint: „Ich kann hierzu nichts sagen, außer dass mein Vertrag mit Ende des Jahres ausläuft“, meint er weiter.

Dies ist zumindest nichts Ungewöhnliches, laufen die Verträge mit Assinger laut ORF seit einigen Jahren bereits jeweils auf Jahresbasis. Der frühere ÖSV-Speed-Spezialist moderiert die Show, die von Endemol produziert wird, seit 9. September 2002.