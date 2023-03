Sky-Thrillerserie "Der Pass" mit Ofczarek erhält finale Staffel

Die Sky-Thrillerserie "Der Pass" mit Nikolaus Ofczarek in einer der Hauptrollen wird fortgesetzt: Ab 4. Mai ist die dritte und finale Staffel zu sehen, teilte der Sender am Mittwoch mit. Neben Ofczarek ist auch Julia Jentsch wieder mit von der Partie. Für die Regie zeichnen Christopher Schier und Thomas W. Kiennast verantwortlich. Erneut muss dabei das Ermittlerduo Ellie Stocker und Gedeon Winter eine Mordserie an der bayerisch-salzburgerischen Grenze klären.