5 Serien, auf die wir uns im März 2023 freuen

1. The Mandalorian

Ein Wiedersehen gibt es zum Monatsanfang mit Pedro Pascal (der gerade in der hochgelobten Serie "The Last Of Us" auf Sky zu sehen ist) und mit Baby Yoda: In der dritten Runde von "The Mandalorian" ist Din Djarin wieder mit Grogu vereint - die beiden begeben sich wieder auf gemeinsame Reise. Die Neue Republik versucht unterdessen, die dunkle Vergangenheit der Galaxis zurückzulassen.

"The Mandalorian" Staffel 3 ist ab 1. März bei Disney+ zu sehen