5 Serien, auf die wir uns im Februar 2023 bei Netflix & Co freuen

2. Dear Edward

Drama-Serie nach dem gleichnamigen Roman: Der 12-jährige Edward überlebt als einziger einen Flugzeugabsturz. Wie er und die Hinterbliebenen damit umgehen, erzählt die 10-teilige Serie. Mit dabei sind u. a. Connie Britton ("The White Lotus") und Taylor Schilling ("Orange Is The The New Black").

"Dear Edward" läuft ab 3. Februar bei AppleTV+