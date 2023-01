23 Serien, auf die wir uns 2023 freuen

8. Yellowjackets

In die zweite Staffel geht am 24. März die Coming-of-Age-Thriller-und-eventuell-Kannibalismus-Serie „Yellowjackets“ mit Juliette Lewis und Christina Ricci (Paramount+).

9. The Last Thing He Told Me

Dramatisch wird es mit Jennifer Garner und Nikolaj Coster-Waldau auf AppleTV+ in „The Last Thing He Told Me“ – in der Buchverfilmung geht es um eine Frau, die nach dem mysteriösen Verschwinden ihres Mannes eine unerwartete Bindung zu ihrer Stieftochter auftaucht.

10. Queen Charlotte

Auf eine Fortsetzung warten Fans von „Bridgerton“ bereits ungeduldig – noch davor wird auf Netflix allerdings die Geschichte von „Queen Charlotte“ erzählt.

11. Luden

Bereits für 2022 angekündigt war „Luden“ bei Amazon – im Frühjahr soll es aber so weit sein: Die Serie dreht sich um das Leben auf der Hamburger Reeperban in den 80ern. Regie führte u. a. der Österreicher Stefan Lukacs.

12. Mayfair Witches

Nach „Interview With A Vampire“ erwartet uns im Laufe des Jahres noch eine Serie aus dem Fantasy-Universum der Autorin Anne Rice: „Mayfair Witches“ steht bei Sky am Programm.