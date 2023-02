Dritte Staffel von "Picard": Die nächste Generation dreht eine Ehrenrunde

Auch die Zukunft macht inzwischen nostalgisch. Das wissen die Macher von „Star Trek: Picard“ nur allzu gut. Und schickten in den zwei ersten Staffeln den Enterprise-Kapitän Jean-Luc Picard auf eine Reise durch das Best-of der „Nächsten Generation“.

Alles, was die Fans lieben, war wieder da: Große Geschichten (es muss, mal wieder, die Föderation gerettet werden), große Gegner (die reimen sich auf Org), Zeitreisen in (unsere) Gegenwart, und Dark Trek, jene Parallelwelt, in der die Föderation böse ist und die Uniformen schwarz sind und es – Dantes Inferno ist nichts dagegen! – statt Earl Grey, heiß, nur Kaffee gibt.

Eines aber hat gefehlt: Die alte Crew.

Das ändert sich nun in der dritten und letzten Staffel (ab heute, Freitag, sowohl bei Amazon Prime Video als auch Paramount+ zu sehen).