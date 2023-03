Neues bei Netflix: Kren drehte Serie "Criminel" auch in Wien

Kein "Paradise" eröffnet sich den Figuren im gleichnamigen Film von Boris Kunz, der ab 27. Juli zu sehen ist: Iris Berben spielt darin die skrupellose Chefin einer Firma, die in diesem futuristischen Setting Geld für Lebenszeit anbietet. Als das Paar Max und Elena mit horrenden Schulden konfrontiert wird, sieht es sich gezwungen, 40 Lebensjahre von Elena "einzutauschen" - was klarerweise zu noch mehr Chaos führt. Neben Berben spielen in diesem Sci-Fi-Drama Kostja Ullmann, Marlene Tanczik oder Corinna Kirchhoff. Regisseur Peter Thorwarth, der zuletzt mit dem schrägen Horrorfilm "Blood Red Sky" reüssieren konnte, widmet sich wiederum dem ausgehenden Zweiten Weltkrieg, wobei die Protagonisten in "Blood & Gold" einem jüdischen Goldschatz nachjagen.

"The Crown" im Herbst

Neben neuen Folgen von Serien wie "The Witcher" (3. Staffel ab Sommer), "Sex Education" (4. Staffel ab Herbst) oder "The Crown" (6. Staffel ab Herbst) gibt es auch einen ersten Ausblick auf das kommende Jahr. Die Miniserie "Hello" (Arbeitstitel) bringt so prominente Namen wie Florian David Fitz, Peri Baumeister, Katharina Thalbach und Meret Becker zusammen, die sich einem unerklärlichen Phänomen aus dem All stellen müssen. Regie führen Sebastian Hilger und Philipp Leinemann. Handfeste Action bietet wiederum "60 Minuten" von Oliver Kienle, der Hauptdarsteller Emilio Sakraya eine Bande Krimineller auf die Fersen schickt. Und in "Plötzlich Kanzlerin" (Arbeitstitel) erhält Deutschland nach einem Sex- und Drogenskandal ihres Vorgängers eher zufällig die erste schwarze Bundeskanzlerin. Faraz Shariat wird die acht Episoden inszenieren.