"The Comey Rule" bei Sky: Dieser Trump ist ein Gangster

Comey wird von Jeff Daniels gespielt, den viele vielleicht noch als trotteligen Harry kennen, der in „Dumm und Dümmer“ mit seiner Zunge an einem frostigen Skilift kleben bleibt. Inzwischen ist der 65-jährige Schauspieler dafür bekannt, TV-Bürokraten mit moralischer Integrität zu spielen. In jüngerer Zeit gewann er einen Emmy für seine Rolle als Nachrichtenmann in der US-Serie „The Newsroom“ und er spielte John O’Neill – der Mann, der wusste, was Osama bin Laden vorhatte – in „The Looming Tower“. „Das sind alles komplizierte Charaktere“, sagt er, „und ehrlich gesagt bin ich froh darüber“.

Sein Comey ist ein idealistischer Patriot, dessen einziger Fehler es war, an Wahrheit und Gerechtigkeit zu glauben. Wie Gleeson war sich auch Daniels zunächst nicht sicher, ob er die Rolle spielen sollte, aber letztendlich hielt er es für eine wichtige Geschichte. „Es wird den Amerikanern helfen, mehr darüber zu erfahren warum James Comey das getan hat, was er getan hat; und dass es vielleicht falsch war, ihn zum Sündenbock zu machen. Er sah die Dinge nie politisch und wenn wir in diesem Land keine unpolitischen Menschen haben, die unserem Land dienen, werden wir nicht mehr lange eine Demokratie haben.“

Der Drehbuchautor und Regisseur Billy Ray, der vor allem für die Filme „Der Fall Richard Jewell“ und „Captain Phillips“ bekannt ist, hatte sich schon auf eine böse Reaktion von Trump gefasst gemacht, aber der POTUS, der sonst so gerne twittert, hat sich zur Serie bisher nicht geäußert.