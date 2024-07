Sky Österreich-Chef Radelsberger: „Wollen Partner der Bundesliga bleiben“

Michael Radelsberger (40) verantwortet als Geschäftsführer von Sky Österreich das österreichische Business ganzheitlich. Ab August 2024 leitet er darüber hinaus als Geschäftsführer von Sky Media alle Bereiche der Werbevermarktungstochter von Sky Deutschland.

Karriere bei Sky

Der gebürtige Oberösterreicher ist seit 2012 für Sky tätig und hatte in dieser Zeit verschiedene Rollen in den Bereichen Corporate Finance und Business Development in Deutschland sowie im Bereich Commercial in Österreich inne.

Seine Studien in Business & Economics sowie einen Master in Law absolvierte er in Salzburg, Wien, Mexiko und Rotterdam sowie München.