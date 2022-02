Schneider nach Gabalier-Gag: "Wie lange hast du auf den gewartet?"

***

Bösartig

In der parallel zur "ZiB 2" auf ORF1 laufenden Comedy-Schiene „Die.Nacht“ ist Gruber seit seinem Ausstieg nicht mehr zu sehen. Dort sind bekanntlich Stermann & Grissemann nach wie vor die Zugpferde. Am Beginn der neuen Ausgabe von „Willkommen Österreich“ versuchten sie sich in Wissenschaftskabarett. Sie erklärten die Pandemie für beendet. „Die Kranken sind nicht mehr dort, wo sie hingehören, im Krankenhaus. Sie sind zuhause und schlagen Räder.“ Man sollte künftig nur noch jene zählen, die sich NICHT infizieren. „Also 14 pro Tag“, scherzte Christoph Grissemann.

Ein Shitstorm blieb - wenig überraschend - aus. Dabei versprach Grisemann bösartige und verletzende Gags, „die Sendung wird einen schweren Verlauf nehmen“.

Bösartig war tatsächlich, dass man Pamela Rendi-Wagner (gespielt von Robert Stachel) und Alexander Van der Bellen (gespielt von Dirk Stermann) in eine fiktive Talkrunde mit Wolfgang Fellner (wie immer derb gespielt von Grissemann) setzte. Dem Bundespräsidenten wird es egal sein, dass er als „lahmer Lette“ dargestellt wurde. Aber ob man ein Degradierung von Frauen zu Lustobjekten in dieser Sketchreihe immer wieder satirisch durchspielen muss, ist eine andere Frage.

Nach einer gelungenen vorolympischen Parodie von maschek, in der die politischen Sideletters immerhin gestreift wurden, kamen die Gäste dran, diesfalls zwei Gästinnen.

Schneider und Huber

Zu Gast waren diesmal Silvia Schneider und Valerie Huber.

Schneider wurde in der Gagstrecke mit einer Parodie bedacht, bei der sie selbst mitspielen durfte. Es ging um alternative Sendungskonzepte zu ihrer Kochshow „Silvia kocht“. Und so sah man Vorschläge wie „Silvia liest“, „Silvia putzt“, „Silvia trinkt“, „Silvia schläft“ und „Silvia schaut“. Die nicht unlustige These dahinter: Schneider könne dies alles zu blondem Moderationsgold verwandeln.

Die Moderatorin sah sich spätestens nach ihrer Teilnahme bei „Dancing Stars“ mit dem Vorwurf konfrontiert, eine perfekte Sauberfrau ohne Ecken und Kanten zu sein. „Willkommen Österreich“ ist da natürlich eine willkommene Gelegenheit, Imagepflege zu betreiben. Und das ist Schneider auch gelungen. Sie ließ sich auch nicht von folgender Frage Stermanns aus dem Konzept bringen: „Was fasziniert dich an den 30er und 40er Jahren so sehr, außer, dass du einmal mit Andreas Gabalier zusammen warst?“

Schneider lachte laut auf und meinte: „Wie lange hast du gewartet, bis du den bringen kannst?“