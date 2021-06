Diesen Platz belegte Silvia Schneider bei ihrem ersten Tanzturnier nach "Dancing Stars"

Woche für Woche lieferte Multitalent Silvia Schneider (39) Spitzenleistungen in der ORF-Show "Dancing Stars" ab. Die Jury sparte aber nicht mit Kritik und warf ihr etwa vor, "zu perfekt und zu kontrolliert" zu sein. Schlussendlich reichte es dann für den dritten Platz. "Das ist ja auch eine Show, und es ist gut so wie es ist", sagte Schneider im Nachhinein zum KURIER. Und sie kündigte gleich an, nicht mit dem Tanzen aufzuhören. Das hat sich jetzt ausgezahlt.

Denn gemeinsam mit Profitänzer Danilo Campisi nahm sie nun bei "Amazing Vienna" im Hotel Intercontinental beim ProAm-Turnier (Profi und Amateur) teil und erreichte den unglaublichen ersten Platz im Standard- und Lateintanz. Das macht Silvia Schneider nun zur Österreichischen Staatsmeisterin in ihrer Altersklasse.