Der Gedanke hinter dem Projekt, der Anreiz für die Zuschauer ist klar: Nur noch das streamen, was ich wirklich sehen möchte! Endlich selbst Regisseur jener Geschichten sein, die mir helfen, aus dem Alltag zu entfliehen. Selfmade-Eskapismus sozusagen. Denn: Showrunner bietet nicht nur Inhalte an, die User sollen auch selbst die Möglichkeit bekommen, eigene Serien anhand von KI zu kreieren. Genre, Tonalität, Stil, Handlungsverlauf, Charaktere, Dialoge – der passive Zuschauer wird hier zum aktiven Gestalter.

Für Content gibt es (wenig) Geld

Entscheidet man sich, eigenen Content zu erstellen, ist dieser auch für andere User zugänglich. Diese Mühe soll, so der Plan von Showrunner, finanziell entlohnt werden – natürlich nur mit einem kleinen Geldbetrag und auch nur dann, wenn der Inhalt wirklich gelungen ist. Kauft ein anderer Streaminganbieter die Serie, wird man am Gewinn beteiligt. Bei Showrunner ist man also Regisseur, Drehbuchautor und Produzent gleichzeitig – und natürlich Showrunner, was auch den Namen der Streamingplattform erklärt.