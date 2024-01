Netflix überrascht mit Rekordzahl an Neukunden

Der Erfolg von Serien wie "The Crown" und Filmen wie "The Killer" hat Netflix so viele Kunden zugetrieben wie noch nie. Im abgelaufenen Quartal wuchs die Zahl der Nutzer um 13,1 Millionen auf insgesamt 260 Millionen, teilte der Streamingdienst am Dienstag mit.

➤ Mehr lesen: Netflix: Steigende Abozahlen durch Beschränkung der Accounts