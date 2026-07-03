Verstärkung für ServusTV: Patrick Schubert übernimmt Führungsrolle

Die Neuausrichtung von ServusTV geht weiter. Mit Patrick Schubert stößt nun ein Urgestein des heimischen Privatfernsehens zum Salzburger Sender. Er übernimmt dort mit 1. Oktober die Position als Head of Editorial TV. Das wurde dem KURIER von Servus Media bestätigt.

Schubert ist seit mehr als 33 Jahren im TV-Geschäft und war zuletzt Programmchef bei ProSiebenSat.1Puls4 (Director Content Ventures). Den Abschied des 55-Jährigen, der „die TV-Marke und zahlreiche Entertainment-Formate des Hauses viele Jahre maßgeblich mitgeprägt“ habe, gab die Österreich-Tochter des deutsch-italienischen TV-Konzerns am Freitag bekannt.