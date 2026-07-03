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Medien

Verstärkung für ServusTV: Patrick Schubert übernimmt Führungsrolle

Der 55-Jährige, zuletzt Programmchef bei ProSiebenSat.1Puls4, wechselt nach Salzburg
Christoph Silber
03.07.2026, 13:02

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Nahaufnahme des lächelnden Patrick Schubert mit schütterem Haarwuchs, Brille und Bart vor dunklem Hintergrund.

Die Neuausrichtung von ServusTV geht weiter. Mit Patrick Schubert stößt nun ein Urgestein des heimischen Privatfernsehens zum Salzburger Sender. Er übernimmt dort mit 1. Oktober die Position als Head of Editorial TV. Das wurde dem KURIER von Servus Media bestätigt.

Schubert ist seit mehr als 33 Jahren im TV-Geschäft und war zuletzt Programmchef bei ProSiebenSat.1Puls4 (Director Content Ventures). Den Abschied des 55-Jährigen, der „die TV-Marke und zahlreiche Entertainment-Formate des Hauses viele Jahre maßgeblich mitgeprägt“ habe, gab die Österreich-Tochter des deutsch-italienischen TV-Konzerns am Freitag bekannt.  

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Lange Privat-TV-Karriere

Schubert kennt das TV-Geschäft von nahezu allen Seiten - Kameramann, Reporter, Redakteur, Moderator, Liveregisseur, Formatentwickler, Chefredakteur, Unterhaltungsdirektor und zuletzt eben Programmchef. In den unterschiedlichen Positionen war er am Aufbau von WIEN 1, ATV, ProSieben Austria, pulstv und Puls4 beteiligt und das sowohl im Info- als auch Unterhaltungsbereich. 

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Für die „Wahlarena 2008“ wurde der Vater zweier Kinder als Journalist des Jahres im Bereich Programminnovation ausgezeichnet. Weitere Projekte wie etwa „Cafe Puls“ erhielten eine ROMY. 

Formate wie „Vurschrift is Vurschrift“ oder auch „Sehr witzig – Der Witzestammtisch“ wurden von deutschen Sendern gekauft bzw. „Anleihen“ von diesen genommen. 

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Bei ServusTV war jüngst die Ablöse von Programmdirektor Goetz Hoefer nach nur drei Jahren bekannt geworden.

 

Salzburg Österreich
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