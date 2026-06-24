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Medien

ServusTV trennt sich von seinem Programmdirektor

Zu den Hintergründen der Freistellung von Goetz Hoefer hält sich der Salzburger Privatsender bedeckt.
24.06.2026, 18:33

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Ein lächelnder Mann mit Brille und Anzug vor einem dunklen Hintergrund.

ServusTV trennt sich von seinem Programmdirektor Goetz Hoefer. Wie der Privatsender den Salzburger Nachrichten am Mittwoch bestätigte, wurde Hoefer freigestellt. Die Hintergründe der Personalentscheidung sind nicht bekannt und wurden von ServusTV auch auf Nachfrage nicht ausgeführt. SN-Informationen zufolge soll die Entscheidung aber eine rein personelle sein und nicht mit etwaigem Fehlverhalten zusammenhängen.

Hoefer wechselte 2023 zu ServusTV. Zum Start verantwortete er „alle redaktionellen Bereiche sowie die Programmplanung“, wie der Salzburger Sender mitteilte. Im Jahr darauf wurde der gebürtige Deutsche General Manager, bevor er 2025 wieder als reiner Programmdirektor fungierte.

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