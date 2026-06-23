Wählen Sie KURIER als bevorzugte Google-Quelle
Medien

Österreichs WM-Hit gegen Argentinien beschert ServusTV Traumquoten

Die Fußball-WM bescherte dem Salzburger TV-Sender Traumquoten. Auch im deutschen Fernsehen stieß das Spiel auf großes Interesse.
23.06.2026, 10:44

Hören Sie sich diesen Artikel an

Um diesen Artikel hören zu können, brauchen Sie ein KURIER Abo.

Merkliste

Hier können Sie interessante Artikel speichern, um sie später zu lesen und wiederzufinden.

FIFA World Cup 2026 - Group J - Argentina vs Austria

Für die heimischen Fußball-Fans war es ein trauriger Abend, ServusTV darf sich aber über beachtliche TV-Quoten freuen: Das WM-Spiel Österreich gegen Argentinien sahen am Montag in der zweiten Halbzeit durchschnittlich 2,25 Millionen Menschen. Auch in der ersten Halbzeit waren es bereits knapp über 2 Millionen.

Warum der ORF Alaba & Co. gleich doppelt die Daumen drücken muss

Im deutschen Fernsehen stieß die Partie ebenfalls auf großes Interesse – es war laut dwdl.de das bislang erfolgreichste WM-Spiel mit Beginnzeit um 19 Uhr ohne deutsche Beteiligung. Mehr als 7 Millionen verfolgten in der ARD die österreichische Niederlage gegen Argentinien.

Noten nach dem Argentinien-Spiel: Ein Österreicher verdiente sich einen 1er

Bereits bei der Fußball-EM vor zwei Jahren konnte ServusTV ordentliche Quotenerfolge vermelden: Das meist gesehene Spiel der Fußball-Europameisterschaft im heimischen Fernsehen war damals die Achtelfinal-Niederlage Österreichs gegen die Türkei: Die 2. Halbzeit verfolgten damals im Schnitt 2,46 Millionen Zuschauer bei ServusTV. 

Fußball-WM
kurier.at, nobe  | 

Kommentare