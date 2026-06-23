Für die heimischen Fußball-Fans war es ein trauriger Abend, ServusTV darf sich aber über beachtliche TV-Quoten freuen: Das WM-Spiel Österreich gegen Argentinien sahen am Montag in der zweiten Halbzeit durchschnittlich 2,25 Millionen Menschen. Auch in der ersten Halbzeit waren es bereits knapp über 2 Millionen.

Im deutschen Fernsehen stieß die Partie ebenfalls auf großes Interesse – es war laut dwdl.de das bislang erfolgreichste WM-Spiel mit Beginnzeit um 19 Uhr ohne deutsche Beteiligung. Mehr als 7 Millionen verfolgten in der ARD die österreichische Niederlage gegen Argentinien.