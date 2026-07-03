Fußball: Mehr als 2 Millionen sahen Österreichs WM-Aus

Österreichs Teilnahme bei der Fußball-WM bescherte ServusTV erneut Top-Quoten – nun allerdings zum letzten Mal: Mehr als 2,32 Millionen verfolgten in der ersten Halbzeit das Spiel gegen Spanien, in dem sich das österreichische Nationalteam mit 0:3 geschlagen geben musste und somit die Heimreise antreten wird. In der zweiten Halbzeit waren im Schnitt noch mehr als 2,26 Millionen dabei. Bereits beim Spiel gegen Argentinien wurde die 2-Millionen-Marke geknackt.