Fußball: Mehr als 2 Millionen sahen Österreichs WM-Aus
Österreichs Teilnahme bei der Fußball-WM bescherte ServusTV erneut Top-Quoten – nun allerdings zum letzten Mal: Mehr als 2,32 Millionen verfolgten in der ersten Halbzeit das Spiel gegen Spanien, in dem sich das österreichische Nationalteam mit 0:3 geschlagen geben musste und somit die Heimreise antreten wird. In der zweiten Halbzeit waren im Schnitt noch mehr als 2,26 Millionen dabei. Bereits beim Spiel gegen Argentinien wurde die 2-Millionen-Marke geknackt.
Auch im deutschen Fernsehen lockte das Sechzehntelfinale am Donnerstag zahlreiche Zuschauerinnen und Zuschauer vor die Schirme: Wie dwdl.de berichtet, waren die Quoten nach dem Ausscheiden des deutschen Nationalteams rückläufig gewesen, hatten sich bei der Partie Spanien–Österreich aber wieder erholt. Ab 21 Uhr waren in der ARD im Schnitt 7,27 Millionen dabei. Der Marktanteil lag bei 37,1 Prozent.
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