ServusTV verliert aufgrund von Teilen seines Informationsangebots einen Kooperationspartner. Der deutsche Branchendienst DWDL.de berichtet, dass sich der Modehersteller Cinque von der Zusammenarbeit mit dem Salzburger Privatsender verabschiedet. Als Grund f√ľhre Cinque die "fragw√ľrdigen Aussagen, die Herr Ferdinand Wegscheider getroffen hat" an.

Das Unternehmen hatte Senderchef Wegscheider bislang in seinem Wochenkommentar ausgestattet, das Cinque-Logo wurde am Ende einer jeden Sendung im Abspann eingeblendet. Laut DWDL war das bis Ende November 2021 so zu beobachten.

Wegscheider prangerte zuletzt in seinem - auch als Satire gebrandeten - Wochenr√ľckblick "Der Wegscheider" immer wieder "Impf-Apartheid" und "Zwangsimpfung" an, √ľbernahm auch den Querdenker-Terminus "Plandemie".

Ende November sagte Wegscheider in einer Ausgabe: "Wer hat die Macht, weltweit Regierungen, √Ąrzte und Medien zu dirigieren, und anzuweisen, gem√§√ü seinen Planspielen Lockdowns und Zwangsimpfungen zu verf√ľgen, und sogar Kleinkindern Rechte wegzunehmen, die wir bisher jedem Schwerverbrecher zugestanden haben?"

Beschwerde

Im Dezember brachte der Presseclub Concordia eine Sachverhaltsdarstellung bei der Medienbehörde KommAustria ein, da die Sendung nicht den Grundsätzen der Objektivität, Meinungsvielfalt und journalistischen Sorgfalt entspreche und somit eine Verletzung des Audiovisuellen Mediendienste-Gesetzes (AMD-G §41 Abs. 1 und 5) vorliege.

In der elfseitigen Sachverhaltsdarstellung h√§lt der Presseclub zun√§chst fest, dass "in wachsendem Ausma√ü Hinweise und Beschwerden seiner Mitglieder √ľber die Berichterstattung von Servus TV zur Covid-19-Pandemie" eingingen. Speziell bei der w√∂chentlichen Sendung "Der Wegscheider" sollen "vor allem durch falsche oder irref√ľhrende √Ąu√üerungen, einseitige und unsachliche Ausf√ľhrungen und durch unzul√§ssige Eingriffe in die Rechtssph√§re von Dritten, wiederholte und schwerwiegende Verst√∂√üe gegen die Bestimmungen des AMD-G" vorliegen. Die KommAustria pr√ľft.

Wegscheider: "Konzertierte Aktion" der Konkurrenz

Wegscheider selbst witterte Mitte J√§nner in seinem ersten Wochenkommentar dieses Jahres eine ‚Äěkonzertierte und √§u√üerst leicht durchschaubare Aktion des medialen Establishments, das gerade versucht, die Corona-Krise zu nutzen, um mit haltlosen Vorw√ľrfen einen l√§stigen Konkurrenten loszuwerden.‚Äú