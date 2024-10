Schweizer 20-Minuten-Gruppe steigt bei Gratiszeitung "Heute" aus

Die Schweizer 20-Minuten-Gruppe beendet ihr komplettes Engagement in Österreich und veräußert ihre Anteile an der Gratiszeitung Heute (25.5%) sowie dem Onlineportal heute.at (51%). Die beteiligten Stiftungen von Eva Dichand und Geschäftsführer Wolfgang Jansky übernehmen die Anteile.

Bernhard Brechbühl, CEO der 20-Minuten-Gruppe, erklärt in einer Aussendung, man wolle sich fortan "auf Wachstumsprojekte in unseren anderen Märkten konzentrieren." Wolfgang Jansky, CEO von Heute, meint: "Durch den Übergang in eine klar strukturierte Eigentümerschaft werden wir in der Lage sein, unsere strategische Flexibilität zu erhöhen." Man bleibe "partnerschaftlich verbunden und werden für beide Seiten sinnvolle Kooperationen (z. B. wie bisher auf redaktioneller Ebene) weiterführen."