Machtwechsel bei Gratiszeitung "Heute": Oistric übernimmt Führung

Vierköpfige Chefredaktion

Alle Redakteurinnen und Redakteure von Heute werden künftig sowohl für die Tageszeitung als auch für die Online-Plattform tätig sein.Die Leitung der vierköpfigen Chefredaktion übernimmt Oistric. Der 31-jährige Wiener ist seit 2013 bei Heute tätig und verantwortet seit 2020 Heute.at. „Ich bin davon überzeugt, dass zwei sehr starke Teams in Summe mehr als doppelt so stark auftreten. Wir werden digital mit großer Geschwindigkeit weiterwachsen und in Print und Online unverwechselbare Geschichten schreiben, die sonst niemand schreibt“, so Oistric in der Verlagsaussendung. Nusser wurde nicht zitiert. Er war für eine Stellungnahme für den KURIER nicht erreichbar.