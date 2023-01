"Schnell ermittelt": Wiedersehen macht Quoten-Freude

Es ist die Wieder-Erfindung einer der erfolgreichsten ORF-Eigenproduktionen: "Schnell ermittelt" ist seit Montag zurück mit der siebten Staffel. Mit dabei beim Comeback wie eh und je Ursula Strauss (Angelika Schnell) und Wolf Bachofner (Franitschek). (Fast) Alles andere ist neu: Sie wurde nach dem Prozess gegen ihren Sohn Jan aus dem Polizeidienst entlassen, und es hielt ihnauch nicht mehr an seinem Arbeitsplatz. Doch während Franitschek sich in die Pension verabschiedet. Die ist nun vorbei. Beide ermitteln nun wieder gemeinsam, wenn auch in zivil und es fliegen eher Wuchteln denn die Kugeln.