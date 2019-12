„Scharfe Bilder“ aus der HC-Villa und nüchterne Polit-Analysen

Eine „b’soffene G’schichte“, die die Regierung stürzte, steht im Mittelpunkt von „Polit-Jahr 2019 – Ibiza Edition“, das ATV dieser Tage auf der spanischen Insel in der ominösen HC-Villa produziert und am 15. Dezember (20.15 Uhr) sendet. „Mit dem politischen Jahresrückblick wollen wir zurück an den Ort, an dem die tektonische Plattenverschiebung der heimischen Polit-Landschaft ihren Ursprung hat“, so ATV-Chefredakteur Georg Grabner.