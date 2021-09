"Scenes From A Marriage": Vom (Un-)Glück der Liebe

„Scenes From A Marriage“ zeigt in harten Detailaufnahmen, wie eine Ehe in die Brüche geht und wie sich dabei die ganze Palette an Emotionen entlädt: von Enttäuschung, Wut und Trauer bis hin zu gegenseitigem Verständnis, wiederentdeckter Anziehung und Hoffnung auf einen Neuanfang. Der Wechsel erfolgt oft innerhalb weniger Minuten.

Für Drehbuch und Regie des Remakes verantwortlich zeichnet der israelische Filmemacher Hagai Levi, der u. a. für die Therapieserie „BeTipul“ bekannt ist, die mittlerweile Ableger auf der ganzen Welt hat (in den USA „In Treatment“, in Frankreich „En Thérapie“). Bei „BeTipul“ wie auch bei „Scenes From A Marriage“ stehen dichte Dialoge im Mittelpunkt: Zwischen den einzelnen Episoden finden größere Zeitsprünge statt, in denen die eigentliche Handlung vor sich geht. „On screen“ wird dann hauptsächlich darüber geredet, ohne ablenkende Effekte oder viel Musik.