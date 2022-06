RTL+ zeigt sechs hochkarätige Filme nach Ferdinand von Schirach

In „Das Seehaus“ gibt Olli Dittrich („Dittsche“) den zunächst freundlichen Rentner. Der Unterschied zu den meisten handelsüblichen deutschen Krimis war für Dittrich schon beim ersten Lesen des Drehbuchs klar: „kein großes Opening mit Tamtam am Tatort, keine mysteriöse Leiche, keine Polizisten hinter rot-weißem Flatterband oder Spurensicherer in weißen Schutzanzügen, keine Verfolgungsjagden, keine Special Effects, keine Action-Szenen oder Autos, die in die Luft fliegen. Es beginnt eher harmlos, fast idyllisch und nimmt sich Zeit.“

Doch das Ende ist dramatisch. „Eine furchtbare Tat, bei der Täter und Details des Verbrechens eigentlich klipp und klar sind. Und trotzdem: bei der die Rechtsprechung an ihre Grenze kommt.“