RTL: Deutschland sucht ab sofort wieder einen Superstar

Er scheint ein Faible für Musikshows zu haben: Zuerst war er einer der Coaches in der ProSieben-/Sat.1-Sendung „ The Voice of Germany“, dann Gastgeber bei „Sing meinen Song“ von Vox und bei Sky gab es sogar „ Xaviers Wunschkonzert Live“. Jetzt sitzt Xavier Naidoo in der Jury der neuen Staffel von „ Deutschland sucht den Superstar“, die ab heute, Samstag, (20.15 Uhr) bei RTL zu sehen ist.

Den Vorsitz übernimmt auch in der 16. Runde der Castingshow wieder Chefjuror Dieter Bohlen. An seiner Seite werden neben Naidoo außerdem Tänzerin Oana Nechiti (bekannt aus „ Let’s Dance“) und der ehemalige „ DSDS“-Gewinner Pietro Lombardi Platz nehmen. Gemeinsam begeben sich die vier auf die Suche nach „rohem Talent“, wie Naidoo es in einer Aussendung formulierte.

„ RTL und Dieter haben mir gesagt, dass dieses Jahr der Fokus noch einmal mehr auf das Musikalische gelegt wird und dann konnte ich der Versuchung nicht widerstehen, bei , DSDS‘ Mäuschen zu spielen“, erklärte der Sänger, der wegen Verschwörungstheorien und Nähe zu Rechtspopulisten immer wieder in der Kritik stand, seine Beweggründe für den neuen Job.